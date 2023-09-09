Беларусь не смогла обыграть Андорру в матче отбора Евро-2024

Завершился матч 5-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Андорры и Беларуси. Команды играли на стадионе «Насьональ» в Андорра-ла-Велья (Андорра). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эльдорьяном Хамити (Албания). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды не смогли забить и разошлись миром — 0:0.

Ранее соперники встречались в матчах квалификации к чемпионату мира 2010 года. Тогда сборная Беларуси одержала две победы со счётом 3:1 и 5:1.

Группу I возглавляет сборная Швейцарии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Беларусь занимает четвёртое место, заработав четыре очка. Команда Андорры (2) находится на последней, шестой строчке.