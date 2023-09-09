Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беларусь не смогла обыграть Андорру в матче отбора Евро-2024

Беларусь не смогла обыграть Андорру в матче отбора Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Андорры и Беларуси. Команды играли на стадионе «Насьональ» в Андорра-ла-Велья (Андорра). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эльдорьяном Хамити (Албания). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды не смогли забить и разошлись миром — 0:0.

Ранее соперники встречались в матчах квалификации к чемпионату мира 2010 года. Тогда сборная Беларуси одержала две победы со счётом 3:1 и 5:1.

Группу I возглавляет сборная Швейцарии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Беларусь занимает четвёртое место, заработав четыре очка. Команда Андорры (2) находится на последней, шестой строчке.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 0
Беларусь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android