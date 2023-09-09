Украина — Англия: гости сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Украины и Англии. Встреча проводится на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве, Польша. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым из Болгарии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 41-й минуте защитник Кайл Уолкер отправил мяч в ворота украинцев. Голевой пас отдал форвард «Баварии» Гарри Кейн.
В первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла национальную команду Украины со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака.
Группу С возглавляет сборная Англии. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. Украина занимает второе место, заработав шесть очков после трёх игр. Ниже — Италия (3), Северная Македония (3) и Мальта (0).
- 9 сентября 2023
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:01
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:03
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:31
-
17:24
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:20