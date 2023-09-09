Кейн — об ожиданиях от «Баварии»: здесь очень большое давление в плане завоевания трофеев

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением относительно ожиданий от мюнхенского клуба в плане трофеев.

«Мы ждём побед от «Баварии», потому что она выигрывала титул на протяжении 11 или 12 последних лет.

За короткий период времени нахождения в клубе я уже успел почувствовать, что здесь большое давление в плане завоевания трофеев. «Бавария» уже несколько лет не выигрывала Кубок Германии и Лигу чемпионов, поэтому эти трофеи безусловно являются нашей целью, и с этим связано большое давление», – приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем € 100 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.