Сёмин: болельщики кричат: «Юрий Палыч, наливай»? Так это хорошо!

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался по поводу персональной поддержки болельщиков во время матча между легендами «Спартака» и сборной мира, посвящённого памяти Ильи Цымбаларя.

«Кричалка «Юрий Палыч, наливай» от болельщиков? Хорошо! Болельщики могут каждый раз различные кричалки кидать. Кому больше всего рад сегодня? Всей команде!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч памяти Цымбаларя проходит сегодня, 9 сентября, на домашней арене «Спартака» «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча началась в 19:00 мск. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.