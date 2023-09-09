Сёмин: болельщики кричат: «Юрий Палыч, наливай»? Так это хорошо!

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался по поводу персональной поддержки болельщиков во время матча между легендами «Спартака» и сборной мира, посвящённого памяти Ильи Цымбаларя.
«Кричалка «Юрий Палыч, наливай» от болельщиков? Хорошо! Болельщики могут каждый раз различные кричалки кидать. Кому больше всего рад сегодня? Всей команде!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, матч памяти Цымбаларя проходит сегодня, 9 сентября, на домашней арене «Спартака» «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча началась в 19:00 мск. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.
- 9 сентября 2023
-
21:21
-
21:19
-
21:11
-
21:08
-
21:05
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:46
-
20:46
-
20:45
-
20:27
-
20:27
-
20:25
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:01
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:20