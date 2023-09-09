Пачета стал главным тренером «Вильярреала»

Футбольный клуб «Вильярреал» официально объявил о назначении на пост главного тренера Хосе Пачеты.
Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 55-летним специалистом, сменившим на этом посту Энрике Сетьена, рассчитано на сезон-2023/2024.
Испанский тренер ранее возглавлял «Реал Овьедо», «Картахену», польскую «Корону», «Эркулес», «Ратчабури» из Таиланда, «Эльче», «Уэску» и «Вальядолид».
На старте сезона-2023/2024 «Вильярреал» потерпел три поражения в четырёх играх внутреннего первенства и обосновался на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче 4-го тура «жёлтая субмарина» проиграла «Кадису» — 1:3.
Прошлую кампанию «Вильярреал» завершил на пятом месте и получил путёвку в Лигу Европы. От лигочемпионской четвёрки команда отстала всего на семь очков.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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