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Пачета стал главным тренером «Вильярреала»

Пачета стал главным тренером «Вильярреала»
ФК «Вильярреал»
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Футбольный клуб «Вильярреал» официально объявил о назначении на пост главного тренера Хосе Пачеты.

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 55-летним специалистом, сменившим на этом посту Энрике Сетьена, рассчитано на сезон-2023/2024.

Испанский тренер ранее возглавлял «Реал Овьедо», «Картахену», польскую «Корону», «Эркулес», «Ратчабури» из Таиланда, «Эльче», «Уэску» и «Вальядолид».

На старте сезона-2023/2024 «Вильярреал» потерпел три поражения в четырёх играх внутреннего первенства и обосновался на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче 4-го тура «жёлтая субмарина» проиграла «Кадису» — 1:3.

Прошлую кампанию «Вильярреал» завершил на пятом месте и получил путёвку в Лигу Европы. От лигочемпионской четвёрки команда отстала всего на семь очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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