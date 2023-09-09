Северная Македония — Италия: гости открыли счёт в начале второго тайма

В матче 5-го тура группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречаются сборные Северной Македонии и Италии. Команды играют на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Итальянцы вышли вперёд на 47-й минуте благодаря голу нападающего Чиро Иммобиле — 1:0.

Последний раз сегодняшние соперники встречались в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Игра состоялась 24 марта 2022 года. Тогда македонцы сенсационно обыграли Италию со счётом 1:0 благодаря голу Александара Трайковски на 90+2-й минуте.

Группу C возглавляет сборная Англии. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. Италия занимает третье место, заработав три очка после двух игр. Северная Македония (3) находится на предпоследней, четвёртой строчке, сыграв три матча.