Кейн прокомментировал слухи о переходе в Саудовскую Аравию

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал слухи о возможном переходе в клубы Саудовской Аравии этим летом.
«Я только что перешёл в действительно большой клуб — мюнхенскую «Баварию», и всё моё внимание сосредоточено на игре именно за эту команду. Всегда ходит много слухов, но сейчас «Бавария» — это моё будущее», — цитирует Кейна журналист Мигель Делейни в своём «твиттере».
Напомним, этим летом английский нападающий перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма». По информации СМИ, сумма трансфера Кейна составила более € 100 млн. Контракт 30-летнего англичанина с новым клубом рассчитан до июня 2027 года.
В сезоне-2022/2023 Кейн сыграл в 49 матчах во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
- 9 сентября 2023
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