Черчесов: кажется, что в РПЛ есть интрига? Кажется — правильное слово

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов высказался о нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Текущий чемпионат России? Чтобы что-то про него сказать, его нужно досконально знать. Я не могу говорить о том, чего сам до конца не вижу и в чём не уверен. Кажется, что есть интрига? Правильное слово — кажется. Мне ничего не кажется, пока я сам не увижу», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Краснодар» (17 очков) остаётся единоличным лидером чемпионата России. На втором месте идёт «Зенит». В активе сине-бело-голубых 14 очков. В зоне вылета расположились калининградская «Балтика» (3) и воронежский «Факел» (4).