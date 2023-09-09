Черчесов: кажется, что в РПЛ есть интрига? Кажется — правильное слово
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Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов высказался о нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Текущий чемпионат России? Чтобы что-то про него сказать, его нужно досконально знать. Я не могу говорить о том, чего сам до конца не вижу и в чём не уверен. Кажется, что есть интрига? Правильное слово — кажется. Мне ничего не кажется, пока я сам не увижу», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Краснодар» (17 очков) остаётся единоличным лидером чемпионата России. На втором месте идёт «Зенит». В активе сине-бело-голубых 14 очков. В зоне вылета расположились калининградская «Балтика» (3) и воронежский «Факел» (4).
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