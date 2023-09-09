Черчесов: отдохнул ли без работы? Чтобы отдохнуть, надо устать
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Бывший главный тренер «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов высказался о своём состоянии на данный момент.
«Чтобы отдохнуть, надо устать. А если ты не устал, можно и не отдыхать. Время всё расставит на свои места. Были ли предложения? Не будем об этом», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле этого года после вылета из Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик». Российский специалист проработал в венгерском клубе полтора года.
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