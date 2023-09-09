«Бавария» близка к приобретению 17-летнего футболиста из чемпионата Австралии

Мюнхенская «Бавария» находится на продвинутой стадии переговоров с «Аделаидой Юнайтед» относительно приобретения нападающего австралийского клуба Нестори Иранкунды. Об этом сообщает FTBL.

По информации источника, после того как «Бавария» осуществит трансфер 17-летнего футболиста, он вернётся в «Аделаиду Юнайтед», где будет выступать на правах аренды. Австралийский игрок присоединится к мюнхенцам в конце сезона-2023/2024. Сообщается, что клубы договорились о солидной сумме трансфера, а также предусмотрели дополнительные выплаты.

В минувшем сезоне Иранкунда принял участие в 22 матчах, в которых отметился семью результативными действиями (пять голов и две голевые передачи).

После трёх туров Бундеслиги «Бавария» набрала девять очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице.