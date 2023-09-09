Гладилин: Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля, превосходит его по всем позициям

Экс-футболист Валерий Гладилин сравнил бывшего тренера «Спартака» Станислава Черчесова и нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Будет ли Черчесов работать в РПЛ, зависит от него самого. У Станислава достаточно опыта и квалификации, он раньше работал здесь. Так что проблем я не вижу.

То, что Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля и превосходит его по всем позициям, не вызывает никаких сомнений. Я бы оценил соотношение их тренерского мастерства как 10 к 1.

Но тренеров, которые могут успешно работать в «Спартаке», достаточно много. Однако решать, заменит ли кто-то Абаскаля и кто именно, будет руководство клуба», – приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле этого года после вылета из Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик». Российский специалист проработал в венгерском клубе полтора года.