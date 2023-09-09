Гладилин: Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля, превосходит его по всем позициям

Экс-футболист Валерий Гладилин сравнил бывшего тренера «Спартака» Станислава Черчесова и нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Будет ли Черчесов работать в РПЛ, зависит от него самого. У Станислава достаточно опыта и квалификации, он раньше работал здесь. Так что проблем я не вижу.
То, что Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля и превосходит его по всем позициям, не вызывает никаких сомнений. Я бы оценил соотношение их тренерского мастерства как 10 к 1.
Но тренеров, которые могут успешно работать в «Спартаке», достаточно много. Однако решать, заменит ли кто-то Абаскаля и кто именно, будет руководство клуба», – приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.
Напомним, Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле этого года после вылета из Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик». Российский специалист проработал в венгерском клубе полтора года.
- 9 сентября 2023
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:22
-
22:12
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:40
-
21:36
-
21:30
-
21:29
-
21:21
-
21:19
-
21:11
-
21:08
-
21:05
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:46
-
20:46
-
20:45
-
20:27
-
20:27
-
20:25
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:34