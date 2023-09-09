Ни одна футбольная команда не вошла в список 10 самых дорогих спортивных клубов мира

Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал информацию о стоимости 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В рейтинг вошли такие футбольные команды, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» и «Барселона». Ни один из клубов не попал в первую десятку рейтинга. Выше всех в списке расположился мадридский «Реал» — 11-я строчка.
ТОП-10 рейтинга Forbes выглядит следующим образом:
1. «Даллас Ковбойс» (американский футбол) – € 8,4 млрд (стоимость клуба).
2. «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) – € 6,63 млрд.
3-4. «Голден Стэйт Уорриорз» (баскетбол) и «Нью Инглэнд Патриотс» (американский футбол) – € 6,54 млрд.
5. «Лос Анджелес Рэмс» (американский футбол) – € 6,44 млрд.
6. «Нью-Йорк Джайнтс» (американский футбол) – € 6,35 млрд.
7. «Чикаго Берз» (американский футбол) – € 5,88 млрд.
8. «Лас-Вегас Райдерс» (американский футбол) – € 5,79 млрд.
9–10. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) и «Нью-Йорк Джетс» (американский футбол) – € 5,7 млрд.
11. «Реал» (футбол) — € 5,67 млрд…
13. «Манчестер Юнайтед» (футбол) — € 5,6 млрд…
18. «Барселона» (футбол) — € 5,14 млрд…
20. «Ливерпуль» (футбол) — € 4,94 млрд…
23. «Манчестер Сити» (футбол) — € 4,66 млрд.
24. «Бавария» (футбол) — € 4,54 млрд…
36. «ПСЖ» (футбол) — € 3,93 млрд.
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