Бывший игрок сборной Бразилии Эванилсон высказался о рекорде Неймара

Экс-игрок сборной Бразилии Эванилсон поделился мнением о достижении Неймара, который сегодня, 9 сентября, побил рекорд Пеле по голам за сборную.
«Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную – это невероятно. Однажды кто-то превзойдёт и это достижение, ведь ничто не вечно. Но он больше 10 лет играет за сборную и, думаю, будет и дальше творить историю. Даже несмотря на то, что сейчас Неймар играет в Саудовской Аравии, он остаётся настоящей звездой мирового футбола. Он будет играть в сборной, если будет здоров», — сказал Эванилсон «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в матче квалификации к ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла сборную Боливии со счётом 5:1. В этом матче Неймар оформил дубль. На текущий момент 31-летний футболист забил 79 голов за пентакампеонов.
- 10 сентября 2023
-
00:15
-
00:09
-
00:03
- 9 сентября 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:26
-
23:22
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:22
-
22:12
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:40
-
21:36
-
21:30
-
21:29
-
21:21
-
21:19
-
21:11
-
21:08
-
21:05
-
20:57
-
20:53