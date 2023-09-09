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Бывший игрок сборной Бразилии Эванилсон высказался о рекорде Неймара

Бывший игрок сборной Бразилии Эванилсон высказался о рекорде Неймара
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Экс-игрок сборной Бразилии Эванилсон поделился мнением о достижении Неймара, который сегодня, 9 сентября, побил рекорд Пеле по голам за сборную.

«Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную – это невероятно. Однажды кто-то превзойдёт и это достижение, ведь ничто не вечно. Но он больше 10 лет играет за сборную и, думаю, будет и дальше творить историю. Даже несмотря на то, что сейчас Неймар играет в Саудовской Аравии, он остаётся настоящей звездой мирового футбола. Он будет играть в сборной, если будет здоров», — сказал Эванилсон «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в матче квалификации к ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла сборную Боливии со счётом 5:1. В этом матче Неймар оформил дубль. На текущий момент 31-летний футболист забил 79 голов за пентакампеонов.

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