Экс-игрок сборной Бразилии Эванилсон оценил шансы Малкома сыграть за пентакампеонов

Бывший игрок сборной Бразилии Эванилсон поделился мнением относительно шансов Малкома быть вызванным в национальную команду.

«Он классно играл за «Зенит», а недавно и вызывался в сборную Бразилии, он будет в поле зрения тренерского штаба. Если он будет показывать себя здорово в Саудовской Аравии, у него будет шанс в сборной. Его преимущество в том, что он играет в одной команде с Неймаром, чем можно воспользоваться», – сказал Эванилсон «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, минувшим летом Малком перешёл из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн. На текущий момент 26-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.