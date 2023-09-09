Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Бразилии Эванилсон оценил шансы Малкома сыграть за пентакампеонов

Экс-игрок сборной Бразилии Эванилсон оценил шансы Малкома сыграть за пентакампеонов
Комментарии

Бывший игрок сборной Бразилии Эванилсон поделился мнением относительно шансов Малкома быть вызванным в национальную команду.

«Он классно играл за «Зенит», а недавно и вызывался в сборную Бразилии, он будет в поле зрения тренерского штаба. Если он будет показывать себя здорово в Саудовской Аравии, у него будет шанс в сборной. Его преимущество в том, что он играет в одной команде с Неймаром, чем можно воспользоваться», – сказал Эванилсон «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, минувшим летом Малком перешёл из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн. На текущий момент 26-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Бывший игрок сборной Бразилии Эванилсон высказался о рекорде Неймара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android