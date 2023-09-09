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Италия на выезде не смогла переиграть Северную Македонию в матче отбора Евро-2024

Завершился матч 5-го тура группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Северной Македонии и Италии. Команды играли на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды разошлись миром — 1:1.

Итальянцы вышли вперёд на 47-й минуте благодаря голу нападающего Чиро Иммобиле. На 81-й минуте полузащитник Северной Македонии Энис Барди восстановил равенство на табло.

Последний раз сегодняшние соперники встречались в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Игра состоялась 24 марта 2022 года. Тогда македонцы сенсационно обыграли Италию со счётом 1:0 благодаря голу Александара Трайковски на 90+2-й минуте.

Группу C возглавляет сборная Англии. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. Италия занимает третье место, заработав четыре очка после трёх игр. Северная Македония (4) находится на предпоследней, четвёртой строчке, сыграв четыре матча.