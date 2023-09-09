Зинченко — о ничьей с Англией: для нас это потрясающий результат

Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничейный результат в матче отбора к Евро-2024 с Англией (1:1).
«Для нас это потрясающий результат. Англия – одна из лучших команд в мире. Мы знали, что будет тяжело и нам придётся проводить большую часть времени в защите, но мы справились хорошо.
Мой гол? Это была потрясающая командная игра на правом фланге. Я старался оказаться там, где должен был быть. Мне немного повезло. Атмосфера была невероятная. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но против сборной Англии нам тяжело», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.
В турнирной таблице группы C Англия продолжает занимать первое место, набрав после пяти игр 13 очков. Украина идёт на второй строчке, имея в активе семь очков после четырёх матчей.
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