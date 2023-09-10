Самый возрастной футболист в истории отборов на Евро объявил о завершении карьеры

43-летний защитник сборной Андорры Ильдефонс Лима объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Футболист сообщил об этом в своём «твиттере».
В субботу, 9 сентября, в матче квалификации к Евро-2024 сборная Андорры играла со сборной Беларуси. В этом матче Лима вышел на замену, появившись на поле в компенсированное время второго тайма. Также защитник примет участие в матче со сборной Швейцарии, который состоится 12 сентября. Эта игра станет последней для андоррского футболиста.
Лима дебютировал в составе сборной Андорры в 1997 году. Он провёл за неё 136 матчей, в которых забил 11 голов, что является лучшим результатом в истории национальной команды. В минувшем июне в возрасте 43 лет 188 дней Лима стал самым возрастным футболистом в истории отборов на чемпионаты Европы, побив рекорд, установленный нападающим сборной Гибралтара Ли Кашаро (41 год 261 день).
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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