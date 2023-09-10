Спаллетти — о ничьей с Северной Македонией: на таком газоне невозможно отдать пас

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от своего дебютного матча у руля национальной команды. «Скуадра адзурра» на выезде не смогла переиграть Северную Македонию в матче отбора Евро-2024 (1:1).

«Нам приходилось непросто, когда на поле прослеживался хаос. Также мы не очень надёжно действовали в обороне, поэтому их полузащитники зачастую оказывались первыми на подборе.

Моя команда показала достойную игру, после которой можно и нужно прогрессировать. Мы не позволили сопернику реализовать задумки. Нам нужно пересмотреть сегодняшний матч и провести работу над ошибками. Это будет ценнее, чем тренировка.

Мы могли бы играть в более качественный футбол, но на таком газоне невозможно качественно отдать пас», — приводит слова Спаллетти Football Italia.