Спаллетти — о ничьей с Северной Македонией: на таком газоне невозможно отдать пас

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от своего дебютного матча у руля национальной команды. «Скуадра адзурра» на выезде не смогла переиграть Северную Македонию в матче отбора Евро-2024 (1:1).
«Нам приходилось непросто, когда на поле прослеживался хаос. Также мы не очень надёжно действовали в обороне, поэтому их полузащитники зачастую оказывались первыми на подборе.
Моя команда показала достойную игру, после которой можно и нужно прогрессировать. Мы не позволили сопернику реализовать задумки. Нам нужно пересмотреть сегодняшний матч и провести работу над ошибками. Это будет ценнее, чем тренировка.
Мы могли бы играть в более качественный футбол, но на таком газоне невозможно качественно отдать пас», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
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