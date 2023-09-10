Гари Линекер: Зинченко является исключительным футболистом

Бывший футболист Гари Линекер высказался о полузащитнике сборной Украины Александре Зинченко после матча пятого тура отбора ЧЕ-2024 со сборной Англии. Встреча завершилась со счётом 1:1, а Зинченко стал автором забитого мяча.
«Помимо того, что он является исключительным футболистом, Зинченко – очень впечатляющий молодой человек. Должно быть, невероятно тяжело пережить кошмар, который происходит в его стране», — написал Линекер в своём «твиттере».
Напомним, в первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла сборную Украины со счётом 2:0.
В турнирной таблице группы C Англия продолжает занимать первое место, набрав после пяти игр 13 очков. Украина идёт на второй строчке, имея в активе семь очков после четырёх матчей.
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