Кейн: больно, когда ребята играют в ЛЧ, а я просто сижу дома и смотрю на это

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о желании выигрывать титулы.

«Когда ребята играют в Лиге чемпионов, а я просто сижу дома и смотрю на это – я бы соврал, если бы сказал, что мне не было больно.

Конечно, хочу, чтобы у них было хорошо – чтобы Уокер и все остальные ребята выигрывали трофеи в турнирах, в которых я не играю – но часть меня хочет получить этот опыт. Учитывая, что другие игроки в команде сделали это, не уверен, что ревность – это правильное слово. Но это мотивирует меня продолжать и пытаться подтолкнуть себя к трофеям, которые получили ребята», — приводит слова Кейна Independent.ie.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем € 100 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.