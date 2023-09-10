Антони: многие травят меня, но правда всегда всплывает на поверхность

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Антони высказался об обвинениях в насилии от своей бывшей девушки Габриэлы Каваллин.
«Это то, что даже не приходит мне в голову. Я знаю правду, и она выйдет наружу. Знаю, что многие травят меня, но правда всегда всплывает на поверхность.
«Манчестер Юнайтед» в курсе всего расследования, в клубе следят за ним. Я ни в коем случае не поддерживаю физическое насилие, это абсолютно неправильно, на 100% неправильно.
У меня есть мать, сестра, и я бы никогда не хотел, чтобы с ними такое произошло. Я никогда не нападал и не буду нападать. Я уверен, что никогда не совершал физического насилия», – сказал Антони в эфире бразильского телеканала SBT.
Накануне в адрес Антони выдвинули новые обвинения. По информации британских СМИ, сразу две девушки обвинили футболиста в нападении.
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