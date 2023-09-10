Зинченко и Конопля — лучшие игроки Украины в матче с Англией по версии WhoScored

WhoScored оценил игру участников матча отбора Евро-2024 Украина – Англия (1:1).
WhoScored самую высокую оценку в составе украинской команды поставил Александру Зинченко и Ефиму Конопле — по 6,9.
Лучшим игроком встречи признан защитник сборной Англии Кайл Уолкер. В его активе забитый гол. Портал поставил ему оценку 7,2.
Зинченко за 76 минут на поле забил гол, сделал 41 касание мяча, отдал 29 точных передач из 37 (78%), в том числе одну ключевую, нанёс один удар в створ ворот и провёл один отбор мяча.
Конопля за 90 минут сделал ассист, один раз вынес мяч, провёл один перехват и три отбора мяча, сделал 49 касаний мяча, отдал 22 точные передачи из 28 (79%), в том числе одну ключевую, создал один голевой момент.
В следующем туре Украина сыграет с Италией.
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