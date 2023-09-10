Самедов прокомментировал назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера «Факела»

Бывший российский футболист, а ныне старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера клуба.

«Выбор Ташуева на пост главного тренера «Факела»? Мы движемся вперёд. Надеюсь, что будем набирать очки», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее «Факел» уволил с поста главного тренера Вадима Евсеева. В некоторых СМИ сообщалось, что его сменит наставник владикавказской «Алании» Олег Василенко, однако затем всплыла информация о том, что «Факел» не интересуется специалистом и рассматривает другие варианты.

8 сентября было объявлено о том, что новым главным тренером «Факела» назначен Сергей Ташуев.