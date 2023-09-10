Спортдиректор сборной Германии Фёллер эмоционально отреагировал на поражение от Японии

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер высказался о поражении национальной команды от Японии (1:4) в товарищеском матче.

«Нам всем было бы хорошо поспать. Я только что разговаривал с Ханси (Ханс-Дитером Фликом. — Прим. «Чемпионата»). Он глубоко переживает. Завтра мы поговорим о том, почему это произошло. Это был позор!

Мы не можем сейчас обосраться в штаны. Мы Германия. Во вторник никто не должен бояться! Ребята могут это сделать, они все из топ-клубов», — приводит слова Фёллера журналист Патрик Бергер на своей странице в «Твиттере».

Во вторник, 12 сентября, немецкая сборная сыграет товарищеский матч со сборной Франции. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.