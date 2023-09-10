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Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о получении Промесом гражданства РФ

Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о получении Промесом гражданства РФ
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Генеральный директор московского «Спартак» Олег Малышев рассказал о получении российского гражданства футболистом красно-белых Квинси Промесом.

«Промес уже получил паспорт РФ? Пока не получил. Информация не соответствует действительности. На данный момент идёт другой процесс. Связан ли он с получением гражданства? Да», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

«Спартак» уже просил гражданство РФ для Промеса в ноябре 2022-го, однако Министерство спорта России сообщило об отказе в предоставлении российского паспорта футболисту из-за уголовного преследования в Нидерландах.

В текущем сезоне 31-летний нидерландский игрок принял участие в девяти матчах москвичей во всех турнирах. В этих встречах полузащитник записал на свой счёт три гола и четыре результативные передачи.

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