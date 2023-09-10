Спортдиректор «Оренбурга» — о переходе Михайлова: идёт переговорный процесс

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном переходе полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова.
«Нам хотелось бы видеть Михайлова в «Оренбурге». Сложно комментировать вероятность трансфера, идёт переговорный процесс. Надеемся, что всё получится», — заявил Андреев.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» договорился с «Пари НН» о трансфере 20-летнего полузащитника Ярослава Михайлова. Сумма трансфера составит 85 млн рублей, а контракт с полузащитником заключат на четыре года. При этом «Зенит» планирует сразу же отдать Михайлова в аренду «Оренбургу», включив в договор опцию выкупа за сумму в 150 млн рублей.
В текущем сезоне Михайлов принял участие в девяти встречах в составе «Пари НН», результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 800 тысяч.
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