Юрий Жирков: поиграть на профессиональном уровне ещё не смог бы — ноги уже не те

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил свою физическую форму.

«Не смог бы ещё поиграть на профессиональном уровне. Давно не играл — тяжело, очень тяжело. Тем более на натуральном поле (смеётся). Очень тяжело бегать — уже ноги не те. Я это понимаю и здраво оцениваю», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 9 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве прошёл матч легенд, посвящённый памяти Ильи Цымбаларя. В нём встретились команды легенд «Спартака» и сборной мира. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:1. В составе «Спартака» отличились Александр Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира забил Максим Ромащенко. Юрий Жирков сыграл за сборную мира.