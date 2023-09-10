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Роналду выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Марокко

Роналду выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Марокко
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил соболезнования жителям Марокко, где недалеко от Марракеша произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате землетрясения в Марокко. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны в это очень трудное время», — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, в Марокко произошло разрушительное землетрясение. Более 1000 человек погибли, сотни получили ранения. Из-за инцидента матч сборной Марокко с Либерией в рамках отбора на Кубок африканских наций был перенесён на более позднюю дату.

Есть сведения, что это землетрясение стало самым разрушительным в стране за последние 120 лет. Оно частично разрушило историческую часть города Марракеш, признанную наследием ЮНЕСКО.

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