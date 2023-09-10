Тимощук: моя позиция, что никогда не пойду работать в «Спартак», не изменилась

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о переходах Марио Фернандеса и Вильсона Изидора в санкт-петербургский клуб.
«Два года назад говорил, что никогда не пойду работать в «Спартак»? Фернандес и Изидор тоже говорили, что не перейдут в стан соперника? Видите же, что они не из «Спартака» перешли к нам (смеётся). Хотя у нас есть Бакаев, который оттуда и пришёл. У меня есть своя позиция. Думаю, эти футболисты взвесили все «за» и «против». Каждый советуется со своей семьёй, и чемпионат России, например, для Изидора не новый, он хорошо знает «Зенит». Он перешёл в очень сильную команду и хороший коллектив, где каждый пытается поддерживать друг друга. У нас самые высокие цели. Моя позиция, что я никогда не пойду работать в «Спартак», не изменилась», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».
- 10 сентября 2023
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