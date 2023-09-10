Жирков рассказал, что ему сложно даётся обучение на тренера из-за работы с компьютером

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал об обучении на тренера.

«Прошла первая сессия обучения на тренерскую лицензию, готовимся ко второй, делаем домашнюю работу, которую нам задали. Всё, что связано с компьютером, схемами игры, упражнениями, для меня, человека, который не разбирается в компьютерах, очень сложно. Думаю, что где-то год с чем-то учиться. После этого получу лицензии A и B УЕФА. Я так понял, это означает, что во Второй лиге смогу работать главным тренером, а в остальных — помощником. В целом интересно, но сложно.

Меня никто не звал к себе постажироваться. Думаю, что поеду на родину в Тамбов. Нам нужно сделать, кажется, пару тренировок, думаю, что поеду туда», — приводит слова Жиркова ТАСС.