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Жирков рассказал, что ему сложно даётся обучение на тренера из-за работы с компьютером

Жирков рассказал, что ему сложно даётся обучение на тренера из-за работы с компьютером
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал об обучении на тренера.

«Прошла первая сессия обучения на тренерскую лицензию, готовимся ко второй, делаем домашнюю работу, которую нам задали. Всё, что связано с компьютером, схемами игры, упражнениями, для меня, человека, который не разбирается в компьютерах, очень сложно. Думаю, что где-то год с чем-то учиться. После этого получу лицензии A и B УЕФА. Я так понял, это означает, что во Второй лиге смогу работать главным тренером, а в остальных — помощником. В целом интересно, но сложно.

Меня никто не звал к себе постажироваться. Думаю, что поеду на родину в Тамбов. Нам нужно сделать, кажется, пару тренировок, думаю, что поеду туда», — приводит слова Жиркова ТАСС.

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