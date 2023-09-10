Владимир Ивич признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич стал обладателем награды лучшему тренеру месяца РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.
На премию вместе с Ивичем были номинированы Сергей Семак из «Зенита», Виктор Гончаренко из «Урала», Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» и Марцел Личка из «Динамо». Ивич показал лучший результат в каждом из трёх голосований.
Под руководством Владимира Ивича «Краснодар» показал лучший старт в чемпионатах России в истории клуба. Команда за шесть туров набрала 14 очков и единолично возглавила турнирную таблицу.
Как голосовали болельщики:
Владимир Ивич – 46,98%.
Марцел Личка – 18,51%.
Виктор Гончаренко – 17,3%.
Игорь Осинькин – 10,95%.
Сергей Семак – 6,26%.
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