Кейн высказался об участии «Баварии» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением относительно ожиданий мюнхенского клуба от выступлений в Лиги чемпионов.

«Мы ещё не начали играть в Лиге чемпионов, но уже рассчитываем на победу в ней. Это другой уровень давления, но я чувствую, что он может помочь стать мне лучше. У меня было предчувствие, что мы сыграем с английским клубом. Участвовать в этом турнире в качестве одного из фаворитов, это не то же самое, что играть в нём, надеясь просто выйти из группы», — цитирует Кейна Mail Sport.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем € 100 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги английский нападающий сыграл в трёх матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.