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Агент Изидора: «Зенит» — самый большой клуб в России, поэтому Вильсон перешёл туда

Агент Изидора: «Зенит» — самый большой клуб в России, поэтому Вильсон перешёл туда
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Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего Вильсона Изидора, прокомментировал переход футболиста из московского «Локомотива» в «Зенит».

«Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал. 7-го числа он вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да ещё и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Всё просто.

Его план — добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, вчера, 9 сентября, нападающий Вильсон Изидор перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды.

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