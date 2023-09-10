Агент Изидора: «Зенит» — самый большой клуб в России, поэтому Вильсон перешёл туда

Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего Вильсона Изидора, прокомментировал переход футболиста из московского «Локомотива» в «Зенит».
«Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал. 7-го числа он вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да ещё и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Всё просто.
Его план — добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените», — приводит слова агента Sport24.
Напомним, вчера, 9 сентября, нападающий Вильсон Изидор перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды.
- 10 сентября 2023
-
12:30
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
11:53
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:23
-
11:21
-
11:17
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:07
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:35
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
08:50
-
08:47