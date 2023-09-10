Альфонсо Дэвис — приоритетная цель «Реала» на позицию левого защитника

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис является наиболее предпочтительным вариантом для мадридского «Реала», который планирует усилить позицию левого защитника. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что на текущий момент Дэвис отказывается от подписания нового контракта с мюнхенским клубом. В свою очередь, «сливочные» пока не предприняли конкретных действий по осуществлению трансфера 22-летнего футболиста. Подчёркивается, что канадский игрок должен стать заменой травматичного Ферлана Менди. Ранее агент Дэвиса восторженно отзывался о «Реале».

Напомним, контракт защитника с мюнхенской «Баварией» рассчитан до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.