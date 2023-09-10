Тренер сборной Беларуси Алос прокомментировал ничейный результат в матче с Андоррой

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о матче 5-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Андорры. Встреча завершилась вничью — 0:0.
«Это плохой для нас результат, мы приехали сюда только для победы. Соперник был хорошо организован, играл строго от обороны. У нас были проблемы в завершающей стадии. Над этим надо нужно будет поработать. Нам не хватало в игре глубины. Да, конечно, у нас есть некоторые проблемы, над которыми нужно будет поработать. Сейчас очень важно восстановить игроков перед матчем с командой Израиля», — приводит слова Алоса официальный сайт УЕФА.
Группу I возглавляет сборная Швейцарии. Команда набрала 11 очков после пяти матчей. Беларусь занимает четвёртое место, заработав четыре очка. Команда Андорры (2) находится на последней, шестой строчке.
- 10 сентября 2023
-
12:30
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
11:53
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:23
-
11:21
-
11:17
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:07
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:35
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
08:50
-
08:47