Тренер сборной Беларуси Алос прокомментировал ничейный результат в матче с Андоррой

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о матче 5-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Андорры. Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Это плохой для нас результат, мы приехали сюда только для победы. Соперник был хорошо организован, играл строго от обороны. У нас были проблемы в завершающей стадии. Над этим надо нужно будет поработать. Нам не хватало в игре глубины. Да, конечно, у нас есть некоторые проблемы, над которыми нужно будет поработать. Сейчас очень важно восстановить игроков перед матчем с командой Израиля», — приводит слова Алоса официальный сайт УЕФА.

Группу I возглавляет сборная Швейцарии. Команда набрала 11 очков после пяти матчей. Беларусь занимает четвёртое место, заработав четыре очка. Команда Андорры (2) находится на последней, шестой строчке.