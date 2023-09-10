Семшов: не вижу никаких преград для Спаллетти, чтобы выполнить задачи в сборной Италии

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался по поводу дебюта Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии.

«Спаллетти – опытный тренер, который выигрывал титулы не только в своей стране, но и за рубежом. Поэтому я думаю, что он готов к работе главным тренером сборной Италии, но судят всегда по результату. Если бы он вчера добился победы против Македонии, то никто ничего бы не говорил, кроме того, что такой специалист нужен национальной команде. Ему нужно время, потому что сборная и клуб – разные вещи, футболисты в этих командах находятся на протяжении разных временных отрезков. Не так легко подвести всех к одному знаменателю. Лучано со сборной ещё не работал, но я думаю, что у него всё получится. Для тренера возглавить национальную команду – высшая ступень в карьере.

Сможет ли Спаллетти с Италией выйти на Евро и победить там? В сборную приезжают футболисты, которые на данный момент сильнее. Иногда топ-игрок не в лучших кондициях и его не вызывают в национальную команду. Поэтому тут немаловажно само отношение футболистов, то, что хочет видеть тренер, и то, как быстро поймут его требования. Италия всегда славилась сильным составом. Манчини доказал, что эта сборная может всё и ничто ей не может помешать. Но для этого надо быть цельным коллективом, чтобы всё сложилось и игроки, на которых рассчитывают, были всегда в обойме. Не вижу никаких преград для Спаллетти, чтобы выполнить задачи, для начала выйти на Евро.

Может ли у Лучано не получиться, потому что у него нет опыта работы со сборными? Не думаю, опыт тренера настолько велик и есть определенное количество времени, чтобы привезти футболистов и подготовить к определенному матчу. Да, может, Спаллетти привык работать каждодневно, а тут другая рутинная работа, где надо просматривать игроков, анализировать их состояние. Это отличается от работы в клубе. Но в обоих случаях тренеры занимаются одними и теми же вещами – готовят футболистов к конкретному матчу», – приводит слова Семшова Metaratings.