Онопко: во время матча с Египтом будем на связи с Карпиным по телефону

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о предстоящем товарищеском матче национальной команды c олимпийской сборной Египта, в котором ему предстоит руководить командой.
«Тренировочный процесс проходит по плану. На вечер субботы была запланирована вечерняя тренировка, в воскресенье утром — вылет. Всё было распланировано заранее — мы знали, какие будут игры, переезды, локации.
Было восстановление, тяжёлый перелёт, когда играли первую игру и возвращались. Сейчас самое главное — восстановиться. Отсутствуют ли проблемы в составе? Да.
Готов ли руководить сборной в матче? Готов. Будет ли Карпин следить и подсказывать во время игры в онлайн‑режиме? Конечно, мы будем на связи по телефону», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».
Напомним, 11 сентября сборная России проведёт матч с олимпийской командой Египта. Руководить сборной в этом матче будут помощники главного тренера Валерия Карпина — Виктор Онопко и Юрий Никифоров.
- 10 сентября 2023
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