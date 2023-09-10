Онопко: во время матча с Египтом будем на связи с Карпиным по телефону

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о предстоящем товарищеском матче национальной команды c олимпийской сборной Египта, в котором ему предстоит руководить командой.

«Тренировочный процесс проходит по плану. На вечер субботы была запланирована вечерняя тренировка, в воскресенье утром — вылет. Всё было распланировано заранее — мы знали, какие будут игры, переезды, локации.

Было восстановление, тяжёлый перелёт, когда играли первую игру и возвращались. Сейчас самое главное — восстановиться. Отсутствуют ли проблемы в составе? Да.

Готов ли руководить сборной в матче? Готов. Будет ли Карпин следить и подсказывать во время игры в онлайн‑режиме? Конечно, мы будем на связи по телефону», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

Напомним, 11 сентября сборная России проведёт матч с олимпийской командой Египта. Руководить сборной в этом матче будут помощники главного тренера Валерия Карпина — Виктор Онопко и Юрий Никифоров.