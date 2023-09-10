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«Локомотив» предложил € 2,5 млн за нападающего сборной Гаити

«Локомотив» предложил € 2,5 млн за нападающего сборной Гаити
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Московский «Локомотив» сделал предложение израильскому «Маккаби» Хайфа по переходу нападающего Францди Пьерро. Об этом сообщил Ynet.

По информации источника, железнодорожники предложили за форварда € 2,5 млн. Переговоры продолжаются. Сторона израильского клуба хочет выручить за футболиста € 3-4 млн.

В текущем сезоне Пьерро провёл восемь матчей в квалификации Лиги чемпионов, в которых забил пять мячей и оформил одну голевую передачу. Также он участвовал в матче за Суперкубок Израиля. 28-летний нападающий вызывается в сборную Гаити.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после семи матчей. Лидирует «Краснодар» — 17 очков.

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