«Манчестер Юнайтед» отказал «Боруссии» в аренде Джейдона Санчо
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«Манчестер Юнайтед» снова отказал дортмундской «Боруссии» в том, чтобы арендовать полузащитника «красных дьяволов» Джейдона Санчо. Об этом информирует The Sun.
Сообщается, что немецкий клуб связывался с «Юнайтед» для того, чтобы арендовать 23-летнего футболиста в предстоящее трансферное окно, которое откроется зимой. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» отвергло это предложение. Минувшим летом «красные дьяволы» уже отклоняли предложение «шмелей» по аренде Санчо.
Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3) в АПЛ тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.
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