«Урал» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на контрольный матч
Поделиться
В контрольном матче встретятся екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встреча пройдёт в закрытом режиме. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Урал»: Мамин, Эмерсон, Бевеев, Кики, Мамин, Егорычев, Мосин, Дмитриев, Мишкич, Аюпов, Каштанов.
«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Рассказов, Бабкин, Липовой, Писарский.
«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков после семи матчей. «Урал» располагается на пятой строчке, заработав 13 очков. В чемпионате России лидирует «Краснодар» (17).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
14:00
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:26
-
13:25
-
13:22
-
13:10
-
13:06
-
12:53
-
12:52
-
12:45
-
12:30
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
11:53
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:23
-
11:21
-
11:17
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:20
Партнерский контент