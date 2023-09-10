«Урал» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на контрольный матч

В контрольном матче встретятся екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встреча пройдёт в закрытом режиме. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Мамин, Эмерсон, Бевеев, Кики, Мамин, Егорычев, Мосин, Дмитриев, Мишкич, Аюпов, Каштанов.

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Рассказов, Бабкин, Липовой, Писарский.

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков после семи матчей. «Урал» располагается на пятой строчке, заработав 13 очков. В чемпионате России лидирует «Краснодар» (17).