Чугайнов о «Торпедо»: цель команды — РПЛ, а идут на 11-месте. Это можно назвать провалом

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Игорь Чугайнов высказался по поводу текущих результатов команды Жозепа Клотета в Мелбет Первой лиге.
«Слежу ли за «Торпедо»? Да. Команда должна вернуть себе прописку в РПЛ. Но пока не всё получается.
Будет ли провалом, если команда не вернётся в высший дивизион? Если команда ставит себе цель выйти в РПЛ, а идёт на 11‑м месте в Первой лиге, это можно назвать провалом. Все решения принимаются с целью изменить результаты команды», — приводит слова Чугайнова «Матч ТВ».
После восьми сыгранных матчей московское «Торпедо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 11 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Алания» с 19 очками.
В понедельник, 11 сентября, автозаводцы примут на своём поле тольяттинский «Акрон» в матче 9-го тура Первой лиги. Начало матча запланировано на 19:30 мск.
- 10 сентября 2023
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