Экс-игрок «Севильи» Марчена — о переходе Рамоса: он станет лидером в раздевалке

Бывший футболист «Севильи» и сборной Испании Карлос Марчена поделился мнением относительно перехода защитника Серхио Рамоса в испанский клуб.
«Серхио знает клуб, характер города и болельщиков. Он будет помогать молодёжи, станет лидером в раздевалке. Рамос привнесёт гораздо больше, чем просто футбольные результаты. Во многих отношениях он становится лучше, Серхио будет очень полезен команде. Я давно знал о его желании вернуться, нас всегда объединяло место, где мы выросли. Считаю, что Серхио никогда не мог понятно объяснить, почему у него и клуба были натянутые отношения. Но сейчас он является игроком «Севильи», и я этому очень рад. Он добавит команде величия», – цитирует Марчену Marca.
Напомним, минувшим летом Рамос перешёл в «Севилью» из «ПСЖ». По сообщениям СМИ, ради возвращения в испанский клуб 37-летний защитник отказался от гораздо более выгодных предложений.
- 10 сентября 2023
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