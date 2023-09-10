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Экс-игрок «Севильи» Марчена — о переходе Рамоса: он станет лидером в раздевалке

Экс-игрок «Севильи» Марчена — о переходе Рамоса: он станет лидером в раздевалке
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Бывший футболист «Севильи» и сборной Испании Карлос Марчена поделился мнением относительно перехода защитника Серхио Рамоса в испанский клуб.

«Серхио знает клуб, характер города и болельщиков. Он будет помогать молодёжи, станет лидером в раздевалке. Рамос привнесёт гораздо больше, чем просто футбольные результаты. Во многих отношениях он становится лучше, Серхио будет очень полезен команде. Я давно знал о его желании вернуться, нас всегда объединяло место, где мы выросли. Считаю, что Серхио никогда не мог понятно объяснить, почему у него и клуба были натянутые отношения. Но сейчас он является игроком «Севильи», и я этому очень рад. Он добавит команде величия», – цитирует Марчену Marca.

Напомним, минувшим летом Рамос перешёл в «Севилью» из «ПСЖ». По сообщениям СМИ, ради возвращения в испанский клуб 37-летний защитник отказался от гораздо более выгодных предложений.

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