Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ирландия — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всех нужно держать в тонусе». Дасаев — о вызове 49 игроков в сборную России

«Всех нужно держать в тонусе». Дасаев — о вызове 49 игроков в сборную России
Комментарии

Советский голкипер Ринат Дасаев высказался о сборной России.

«В сборной всё хорошо, не нужно всё валить на Валеру Карпина. То, что он имеет в своём распоряжении, он всё и собрал, другого он не имеет. Собрал всех и делает. В «Ростове» у него так же, своими ребятами играет, они могли в призёрах быть в прошлом сезоне, чуть не повезло.

Видел ли когда‑нибудь 49 футболистов в списке? Не видел, но получается три команды. Надо всех проверять и смотреть, это правильно. А когда ещё это делать, как не сейчас? Всех нужно держать в тонусе», — приводит слова Дасаева «Матч ТВ».

В четверг, 7 сентября, национальная команда России, составленная из футболистов не старше 23 лет, сыграла товарищеский матч с олимпийской сборной Египта (1:1).

Материалы по теме
Съездили со сборной России на адский матч в Египте. Но так и не поняли, зачем он был нужен
Съездили со сборной России на адский матч в Египте. Но так и не поняли, зачем он был нужен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android