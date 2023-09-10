«Всех нужно держать в тонусе». Дасаев — о вызове 49 игроков в сборную России

Советский голкипер Ринат Дасаев высказался о сборной России.

«В сборной всё хорошо, не нужно всё валить на Валеру Карпина. То, что он имеет в своём распоряжении, он всё и собрал, другого он не имеет. Собрал всех и делает. В «Ростове» у него так же, своими ребятами играет, они могли в призёрах быть в прошлом сезоне, чуть не повезло.

Видел ли когда‑нибудь 49 футболистов в списке? Не видел, но получается три команды. Надо всех проверять и смотреть, это правильно. А когда ещё это делать, как не сейчас? Всех нужно держать в тонусе», — приводит слова Дасаева «Матч ТВ».

В четверг, 7 сентября, национальная команда России, составленная из футболистов не старше 23 лет, сыграла товарищеский матч с олимпийской сборной Египта (1:1).