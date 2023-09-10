Маттеус — о поражении сборной Германии: немецкая команда была лишена уверенности в себе

Бывший футболист «Баварии» и «Интера» Лотар Маттеус поделился впечатлениями после поражения сборной Германии в товарищеском матче с национальной командой Японии.

«Немецкая команда была лишена воображения, лишена компактности, лишена радости, лишена уверенности в себе. Эти слова касаются всех за исключением Лероя Зане. В последние месяцы не многие поддерживали Флика. Сомневаюсь, что возможно поддержать его в нынешних обстоятельствах. Он потерял уверенность, которая у него была», – приводит слова Маттеуса Web.de.

Напомним, 9 сентября сборная Германии проиграла в товарищеском матче национальной команде Японии со счётом 1:4. Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, Германия. Следующий матч сборная Германии проведёт с Францией 12 сентября. Эта игра также будет являться товарищеской.