Роналду пропустит матч с Люксембургом из-за перебора жёлтых карточек

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч 6-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Люксембурга из-за перебора жёлтых карточек.
Встреча состоится завтра, 11 сентября. Команды будут играть на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия). Начало матча — в 21:45 по московскому времени.
В текущем отборочном турнире 38-летний Роналду провёл пять матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.
Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы J. Команда набрала 15 очков после пяти матчей. Португальцы имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 15:0. Люксембург находится на третьей строчке, заработав 10 очков. Первая встреча команд завершилась разгромной победой Португалии — 6:0.
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