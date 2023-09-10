«Реал» заинтересован в покупке форварда «Фейеноорда» после неудачи с Мбаппе

Мадридский «Реал» нацелен на приобретение нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. Об этом информирует Todofichajes.
По информации источника, руководство «Реала» приняло окончательное решение подписать Хименеса в последний день летнего трансферного окна, но из-за отсутствия необходимого количества времени для оформления трансфера отложило это подписание до января. При этом подчёркивается, что «сливочные» также готовы взять зимой нападающего «Фейеноорда» в аренду до лета с правом дальнейшего выкупа.
В нынешнем сезоне мексиканский футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Нидерландов, в которых отметился пятью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 10 сентября 2023
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:18
-
15:07
-
15:04
-
15:00
-
14:48
-
14:48
-
14:37
-
14:36
-
14:24
-
14:17
-
14:11
-
14:00
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:26
-
13:25
-
13:22
-
13:10
-
13:06
-
12:53
-
12:52
-
12:45
-
12:30
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
11:53
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:23