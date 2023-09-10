«Реал» заинтересован в покупке форварда «Фейеноорда» после неудачи с Мбаппе

Мадридский «Реал» нацелен на приобретение нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. Об этом информирует Todofichajes.

По информации источника, руководство «Реала» приняло окончательное решение подписать Хименеса в последний день летнего трансферного окна, но из-за отсутствия необходимого количества времени для оформления трансфера отложило это подписание до января. При этом подчёркивается, что «сливочные» также готовы взять зимой нападающего «Фейеноорда» в аренду до лета с правом дальнейшего выкупа.

В нынешнем сезоне мексиканский футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Нидерландов, в которых отметился пятью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.