Агент Михайлова: мы были настроены совершить тот или иной переход в это трансферное окно

Агент Василий Голяна, представляющий интересы футболиста «Пари НН» Ярослава Михайлова, высказался по поводу возможного выкупа игрока «Зенитом» и перехода в аренду в «Оренбург».

«Да, отрицать не буду, мы находимся в переговорах. Вариант «Зенит» – «Оренбург» появился давно. Как и все остальные варианты. Достаточно долгое время мы находились в переговорном процессе. Сейчас они просто стали более активными, что логично – до закрытия трансферного окна осталось несколько дней.

Хочет ли Ярослав этого перехода? Я не веду переговоры по тем вариантам, которые не интересны футболисту. Переговоры находятся в активной фазе. Вероятность присутствует.

Как я и говорил ранее, мы в целом были настроены на то, что в рамках данного трансферного окна хотим осуществить тот или иной переход.

Будет ли это шагом вперёд для Ярослава? Безусловно. Я считаю, что с точки зрения того, какой футбол показывает «Оренбург», для Ярослава это может быть интересным решением. Он футболист с прекрасным началом атаки, видением поля, объёмом, он техничен, хорош на мяче, любит и умеет играть в комбинационный футбол. Именно такой футбол показывает «Оренбург». Если переход всё-таки произойдёт, Ярослав прекрасно впишется в игровую концепцию этого клуба, он может оказаться в той среде, где может играть в футбол, который ему присущ», — приводит слова агента «РБ Спорт».