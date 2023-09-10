«Манчестер Юнайтед» отстранил Антони от тренировок

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отстранил бразильского полузащитника Антони от тренировок с командой до дальнейшего распоряжения.

«Манчестер Юнайтед» признаёт обвинения, выдвинутые против Антони.

Игроки, не принимавшие участия в международных матчах, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако с Антони было решено, что он отложит своё возвращение до дальнейшего уведомления, чтобы рассмотреть обвинения.

Как клуб мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы признаём важность защиты всех, кто вовлечён в эту ситуацию, и признаём, какое влияние эти обвинения оказывают на жертв насилия», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». Позже стало известно, что в адрес игрока выдвинули новые обвинения. По информации британских СМИ, сразу две девушки обвинили футболиста в нападении.