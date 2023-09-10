Коваленко: обидно, что все турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, бан снимут

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Коваленко высказался об отстранении национальной команды от международных турниров.
«Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, что бан как можно скорее снимут. Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
В четверг, 7 сентября, национальная команда России, составленная из футболистов не старше 23 лет, сыграла товарищеский матч с олимпийской сборной Египта (1:1).
- 10 сентября 2023
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