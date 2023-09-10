Антони сделал официальное заявление об обвинениях в насилии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони сделал официальное заявление по поводу обвинений в насилии в свой адрес.
«Я договорился с «Юнайтед» о том, что возьму отпуск на время рассмотрения выдвинутых против меня обвинений. Это было обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих товарищей по команде и не вызывать ненужных споров в клубе.
Я хочу ещё раз подтвердить свою невиновность в том, в чём меня обвиняют, и буду полностью сотрудничать с полицией, чтобы помочь ей установить истину. Надеюсь вернуться к игре как можно скорее», — написал Антони на своей странице в соцсетях.
Напомним, ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». Позже стало известно, что в адрес игрока выдвинули новые обвинения. По информации британских СМИ, сразу две девушки обвинили футболиста в нападении.
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